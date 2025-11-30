Privée de téléphone…une adolescente de 13 ans tue sa mère à coups de couteau

Les faits se sont déroulés cette semaine dans un appartement de Saint-Pétersbourg, en Russie.

Svetlana Cheglyakova, 46 ans, a confisqué le téléphone de sa fille de 13 ans parce que cette dernière avait un usage excessif des réseaux sociaux.

Folle de rage, l’adolescente s’est emparée d’un couteau et a poignardé à plusieurs reprises sa mère et l’a tuée en l’égorgeant.

La jeune fille s’est ensuite ouvert les veines et a incendié leur appartement.

Les pompiers, arrivés sur les lieux, ont éteint le feu et n’ont pu que constater le décès de la mère de famille.

Sa fille a été transportée aux urgences. Sur son lit d’hôpital, elle a parlé d’un cambrioleur qui les auraient agressées à leur domicile.

Mais les enquêteurs soupçonnent une mise en scène inspirée de jeux en ligne auxquels elle jouait régulièrement. Certaines scènes qu’elle aurait reproduites y apparaissaient déjà, notamment un personnage dansant dans une pièce en feu.

Compte tenu de son jeune âge et de la loi russe, elle devrait échapper à un procès pour meurtre.

Source : F D