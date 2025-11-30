Amadou Lamine Sall : Une voix majeure pour porter la Francophonie ! (Par Mamadou Biguine Gueye)

Amadou Lamine Sall : Une voix majeure pour porter la Francophonie !

À l’heure où l’Organisation Internationale de la Francophonie se trouve à un tournant stratégique de son histoire, marqué par des défis identitaires, culturels, politiques et économiques, l’émergence d’une candidature comme celle d’Amadou Lamine Sall apparaît comme une chance historique pour l’espace francophone. Poète de renom, écrivain majeur, disciple de Léopold Sédar Senghor, fondateur de la Francophonie moderne, Amadou Lamine Sall possède l’expérience, la vision, la légitimité culturelle et l’autorité morale nécessaires pour présider l’OIF et lui redonner l’élan qui a fait de cette institution un espace vivant, fédérateur et universel.

Un héritier direct de Senghor : une continuité naturelle

Nul ne peut parler de Francophonie sans évoquer Senghor, son souffle humaniste et son ambition civilisationnelle. Or, parmi ses héritiers les plus fidèles et les plus créatifs, Amadou Lamine Sall occupe une place singulière. Compagnon de route du premier président-poète du Sénégal, il a non seulement prolongé la vision senghorienne, mais il l’a réincarnée, enrichie et projetée dans notre modernité littéraire.

En lui, convergent :

une compréhension intime des valeurs fondatrices de la Francophonie ;

une pratique exceptionnelle de la langue française ;

une capacité rare à fédérer les sensibilités culturelles.

C’est cette fidélité créative et non une simple filiation symbolique qui fait de lui un candidat naturel pour relever les défis actuels de l’OIF.

Une œuvre et une trajectoire qui honorent la Francophonie

L’œuvre d’Amadou Lamine Sall, traduite, célébrée, récompensée, traverse les frontières. Poète de stature internationale, organisateur d’événements culturels, passeur de mots et d’horizons, il a construit une carrière qui témoigne d’un engagement constant pour la culture francophone.

Il incarne :

la rigueur intellectuelle,

l’ouverture internationale,

le dialogue entre civilisations,

la promotion de la jeunesse et de la création.

Un profil rare, profondément cohérent avec la vocation de l’OIF.

Pour une Francophonie humaniste, moderne et inclusive

Dans un contexte mondial traversé par des fractures, des replis et des dérèglements, le leadership de la Francophonie doit renouer avec une dimension essentielle : la force des valeurs et la puissance de la création.

Amadou Lamine Sall porte précisément une vision :

une Francophonie qui agit, enseigne, crée et inspire ;

une Francophonie qui ne cède pas au politique étroit, mais élève ;

une Francophonie où la culture demeure le cœur battant ;

une Francophonie proche des peuples, en particulier des jeunesses africaines.

Sa présidence serait un retour à l’essentiel : une institution forte de sens, de projet et de rayonnement.

Quid du soutien de l’État du Sénégal

Il apparaît que le soutien officiel du Sénégal, bien qu’existant, n’a pas encore bénéficié de la visibilité qu’exige une candidature d’une telle envergure. Certains observateurs estiment que ce soutien a été exprimé de manière trop discrète, alors qu’une candidature nationale à la présidence de l’OIF mérite un accompagnement politique clair, assumé et porté haut.

Car la Francophonie est un espace stratégique pour le Sénégal.

Car Amadou Lamine Sall est l’un de ses meilleurs ambassadeurs.

Car soutenir fortement cette candidature, c’est honorer l’héritage culturel sénégalais et son rôle historique dans la Francophonie.

Un appui plus marqué, plus affirmé, serait non seulement légitime, mais stratégique.

Une opportunité historique pour l’OIF

La candidature d’Amadou Lamine Sall offre à la Francophonie une fenêtre historique : celle de renouer avec l’ambition poétique, politique et civilisationnelle dont avaient rêvée Senghor, Diori, Bourguiba et les pères fondateurs.

Avec Amadou Lamine Sall, l’OIF gagnerait :

un président d’expérience,

un créateur respecté,

un diplomate culturel accompli,

un homme de dialogue et d’équilibre,

un serviteur ardent de la langue française.

Cette candidature est plus qu’un nom, c’est un horizon.

Mamadou Biguine Gueye, journaliste consultant

Poète écrivain