Gun Mor enflamme le Stade de Mbao : Une première historique réussie

Ce samedi 29 novembre, le Stade de Mbao a vibré au rythme d’un hip-hop pur et authentique. Pour son tout premier grand concert dans sa commune, Gun Mor a réussi un pari audacieux : rassembler, fédérer et offrir un show mémorable. Devant un public venu en masse, composé en grande partie des jeunes de Mbao et des environs, l’artiste a livré une performance intense, technique et généreuse, confirmant une fois encore qu’il fait partie des fers de lance de la nouvelle scène rap sénégalaise. Entre énergie brute, communion avec le public et maîtrise artistique, Gun Mor a marqué les esprits et signé une entrée triomphale à domicile.

Symbole d’une nouvelle génération de rappeurs engagés, talentueux et indépendants, Gun Mor s’est imposé au fil des années comme l’un des artistes les plus respectés du hip-hop sénégalais. Né à Guédiawaye, il découvre très tôt la musique et se familiarise avec le rap en 2015, lorsqu’il fonde le groupe Mémoire Mbed avec des amis d’enfance. L’année suivante, il se lance en solo tandis que ses camarades prennent d’autres directions. Très vite, il se distingue par ses textes, son flow et une présence scénique rare.

En 2017, son premier single Homicide fait un véritable carton dans son quartier et lui ouvre les portes de la scène hip-hop Galsen. Les compétitions s’enchaînent, et Gun Mor s’illustre jusqu’à remporter le Flow Up 2021, considéré comme le plus prestigieux concours de rap en Afrique de l’Ouest. Un tournant qui le propulse définitivement au-devant de la scène.

Son premier projet Coups de feu, un EP de six titres sorti en 2021, rencontre un accueil chaleureux du public. Deux ans plus tard, il enchaîne avec Interlude en 2023. Mais c’est surtout son album Feu de joie qui le consacre : treize morceaux puissants, une direction artistique audacieuse et une identité sonore fidèle à ses influences. Ce projet lui vaut plusieurs distinctions aux Galsen Hip Hop Awards 2023, notamment meilleur rappeur de l’année, choix du public et meilleure mixtape.

À seulement 27 ans, Gun Mor, de son vrai nom Momar Ndiaye, s’impose comme un artiste majeur, héritier revendiqué d’une tradition hip-hop qui mêle conscience, authenticité et recherche.

Diplômé en Histoire et Civilisations, le rappeur puise son inspiration dans des figures emblématiques comme Thierno Souleymane Baal ou Cheikh Anta Diop. Il nourrit ses textes par des recherches, des voyages et des rencontres, ce qui lui permet d’aborder des thématiques profondes, notamment la résistance, la liberté et la mémoire historique comme en témoigne son évocation de la révolution haïtienne dans Feu de joie.

Son engagement ne l’empêche pas d’explorer d’autres registres plus personnels, notamment l’amour, ce qui élargit encore davantage sa palette artistique.

En parallèle de sa carrière solo, Gun Mor participe à la renaissance du légendaire groupe Rapadio aux côtés de Julio l’Absolu, Ada Knibal et Meuz Goren. Le quatuor ambitionne de perpétuer l’héritage de ce groupe culte des années 90, avec un album sorti le 5 février 2025 et un grand concert le 7 février au Théâtre national Daniel Sorano.

Jeune de Keur Mbaye Fall, terre fertile en talents du rap sénégalais, Gun Mor a toujours mis en avant la discipline, l’authenticité et le respect des fondations du hip-hop. Son parcours, marqué par le travail, la persévérance et une soif constante de dépassement, inspire aujourd’hui une nouvelle génération.

Avec le succès éclatant de son show du 29 novembre, Gun Mor confirme qu’il est bien plus qu’une étoile montante : il est désormais une référence, un pilier et l’un des visages les plus emblématiques du rap sénégalais contemporain.

Aliou Ngom pour xibaaru.sn