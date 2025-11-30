la police sur les lieux du drame

Etats-Unis : Au moins quatre morts et dix blessés dans des tirs en Californie

Au moins quatre personnes sont mortes et dix autres ont été blessées dans des tirs survenus samedi soir à Stockton, ville de Californie, dans l’ouest des Etats-Unis, en plein week-end prolongé de Thanksgiving, a annoncé la police.

« Nous pouvons confirmer qu’à ce stade environ 14 individus ont été touchés par des tirs d’armes à feu et que quatre victimes sont décédées », a écrit dans un communiqué sur X le bureau du shérif du comté de San Joaquin, dont Stockton est la capitale.

La police a précisé qu’il pouvait s’agir de tirs « ciblés ».

Des tirs ont été signalés en début de soirée samedi sur une avenue de Stockton, a indiqué le bureau du shérif en précisant que l’enquête était en cours et les informations extrêmement « limitées »

« Les enquêteurs examinent toutes les possibilités (…) et travaillent à déterminer les circonstances qui ont pu conduire à cette tragédie », a encore écrit la police locale dans son communiqué.

Les personnes touchées, parmi lesquelles des mineurs et des adultes, ont été transportées vers des hôpitaux locaux, a indiqué Heather Brent, porte-parole du shérif, lors d’un point-presse.

Ces tirs surviennent après une attaque délibérée mercredi à l’autre bout du pays, dans la capitale fédérale Washington, lorsqu’un ressortissant afghan de 29 ans réfugié aux Etats-Unis depuis 2021 a tué une jeune militaire de la garde nationale et grièvement blessé un second soldat.

Avec plus d’armes à feu en circulation que d’habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par armes à feu le plus élevé de tous les pays développés.

Les tueries sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n’ont jusqu’à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés à leurs armes.

En 2024, si l’on exclut les suicides, au moins 16.700 personnes ont été tuées par arme à feu.

Et depuis l’assassinat en septembre de l’influenceur populaire auprès de la jeunesse conservatrice et trumpiste, Charlie Kirk, le pays, ultra polarisé, redoute une augmentation d’actes de violence politique par arme à feu.

Source : AFP