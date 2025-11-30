Propos de Sonko sur la justice : Me Mame Adama Gueye juge la sortie « malheureuse »

La sortie du Premier ministre Ousmane Sonko, appelant lors de son « Téra-meeting » à « faire un nettoyage » de la justice, continue de susciter de vives réactions au sein de la classe politique sénégalaise. Ce dimanche, l’ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Mame Adama Gueye, a fermement critiqué les propos du chef du gouvernement, estimant qu’on ne peut « jeter la justice à la vindicte populaire ».

Invité de l’émission Objection sur Sud FM, Me Mame Adama Gueye a jugé la déclaration du Premier ministre « malheureuse » et « non fondée ». « Quand je l’entends dire qu’il faut nettoyer la justice, ce n’est pas raisonnable. Ce n’est pas justifié », a-t-il déclaré, regrettant la virulence des attaques visant certains magistrats.

L’avocat a reconnu que « la justice ne fonctionne pas très bien » au Sénégal, mais souligne qu’on ne peut « purger la justice », surtout lorsqu’on appartient à l’Exécutif, rappelant l’obligation de respecter la séparation des pouvoirs.

Évoquant les attentes suscitées par l’arrivée du nouveau régime, Me Mame Adama Gueye a exprimé sa déception face à certaines pratiques récentes, notamment le placement « sous mandat de dépôt dans des conditions discutables » de personnes poursuivies pour délits d’opinion.

Peu optimiste quant à une amélioration rapide, l’ancien bâtonnier appelle néanmoins le gouvernement à engager sans tarder les réformes de l’Administration et de la Justice, deux chantiers qu’il considère comme les priorités majeures du quinquennat du président Bassirou Diomaye Faye.