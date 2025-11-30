Cambéréne : Deux morts dans un violent accident de moto

Un tragique accident de la circulation a coûté la vie à deux personnes dans la nuit du vendredi au samedi 29 novembre 2025, au niveau du pont de Cambéréne. Les victimes circulaient sur une moto sans porter de casque de sécurité.

Alertés peu après minuit, des éléments du commissariat d’arrondissement de l’unité 15 des Parcelles-Assainies se sont immédiatement rendus sur les lieux de l’accident. Les policiers ont découvert les deux corps sans vie des victimes gisant dans une mare de sang sur la chaussée.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux hommes circulaient à moto lorsque, arrivés à hauteur du pont de Cambéréne, ils ont violemment percuté le terre-plein central avant de chuter tragiquement sur la route. Les victimes présentaient des blessures graves et profondes à la tête et au visage, selon des sources de Seneweb.

Un détail crucial a été relevé par les enquêteurs : aucune des deux victimes ne portait de casque de sécurité au moment de l’accident. Cette absence de protection a vraisemblablement aggravé les conséquences de la chute et contribué à l’issue fatale de ce drame.

Les deux victimes ont été identifiées comme étant A. Mendy, né en 1984 à Soucouta, et R.A. Da Silva, né en 1991 en Guinée-Bissau.

Les dépouilles ont été évacuées vers la morgue par les sapeurs-pompiers, sur réquisition de la police.

Le Procureur de la République a été informé de cet accident mortel. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame et établir les responsabilités éventuelles.

Cet accident rappelle une fois de plus l’importance vitale du port du casque pour les conducteurs et passagers de deux-roues, équipement de sécurité obligatoire qui peut sauver des vies en cas de chute ou de collision.

Source : Seneweb