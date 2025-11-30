Me Mame Adama Gueye critique les nominations de Diomaye : « La gouvernance n’a pas changé »

L’ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal, Me Mame Adama Gueye, a estimé ce dimanche que la gouvernance publique sous le président Bassirou Diomaye Faye n’a « pas fondamentalement changé ». Selon lui, le chef de l’État a reconduit certaines pratiques de l’ancien régime, notamment la nomination de responsables publics pour « rétribuer » des soutiens politiques.

Invité de l’émission Objection sur Sud FM, Me Mame Adama Gueye a affirmé que les promesses faites par le nouveau pouvoir en matière de bonne gouvernance n’ont pas été tenues. « Toute la charrette de nominations repose jusqu’ici sur l’appartenance au parti au pouvoir ou sur des alliances politiques », a-t-il dénoncé.

L’avocat note qu’avec l’arrivée au pouvoir du président Faye, « plusieurs services ont vu des personnes occupant des postes intermédiaires propulsées à la tête de directions générales ». S’il reconnaît qu’il existe des profils compétents au sein de Pastef et de ses alliés, il juge que la bonne gouvernance demeure « incompatible avec le clientélisme et les nominations politiques », rappelant que Diomaye Faye avait promis d’instaurer un système d’appel à candidatures pour les fonctions publiques stratégiques.

« Le président de la République n’a pas encore mis en œuvre les engagements du candidat Diomaye Faye », a martelé Me Mame Adama Gueye. Il l’invite à placer « l’intérêt général au-dessus des considérations partisanes » et à privilégier des nominations fondées sur « la compétence et l’intégrité ».