UCAD : Le Collectif des amicales répond au ministre et maintient la pression

Le Collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), qu’il présente comme la seule structure légale et légitime à défendre les intérêts des étudiants, a réagi avec fermeté aux déclarations du ministre de l’Enseignement supérieur devant l’Assemblée nationale. Le ministre avait annoncé que le paiement des bourses débuterait le 5 décembre, une affirmation que le Collectif juge « manipulatrice ». Selon lui, les revendications en cours ne concernent pas ces paiements réguliers effectués à chaque début d’année universitaire.

Le Collectif insiste sur son principal point de revendication : le paiement intégral de tous les rappels. Il dénonce également la suspension des bourses des étudiants inscrits en Master 2 ainsi que les nombreuses omissions constatées sur les états de paiement, qui pénalisent plusieurs étudiants à différents niveaux d’études.

Tout en maintenant son mot d’ordre, le Collectif appelle la communauté estudiantine à davantage de responsabilité. Il dit s’opposer aux actes de saccage et de gaspillage observés dans le campus social, notamment dans les restaurants, rappelant que les infrastructures de l’université appartiennent en premier lieu aux étudiants.

Face aux débordements notés lors des journées sans ticket, le Collectif affirme vouloir mieux encadrer ces opérations. Il recommande que chaque étudiant se restaure une seule fois afin de permettre à tous de bénéficier du service.

Le Collectif réitère enfin son engagement à défendre les intérêts des étudiants et assure qu’il restera mobilisé jusqu’à la satisfaction de ses revendications.