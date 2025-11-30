Incident en mer : l’équipage du tanker MERSIN secouru sain et sauf au large de Dakar

Le Port autonome de Dakar a annoncé, ce dimanche, que l’équipage du navire tanker MERSIN a été secouru sain et sauf dans la nuit du 27 au 28 novembre 2025, après un incident technique survenu au large de Dakar. Le navire transportait près de 30.000 tonnes de carburant lorsqu’un problème majeur est survenu à bord.

Selon le communiqué, les autorités sénégalaises ont été alertées d’un incident technique avant que l’équipage ne signale une importante entrée d’eau dans la salle des machines.

Face à la situation, une cellule de crise a été immédiatement activée sous la supervision de la HASSMAR, en coordination avec la Marine nationale, l’Agence Nationale des Affaires Maritimes et le Port autonome de Dakar, afin de maîtriser l’incident et d’anticiper tout risque.

Les autorités rassurent qu’aucune victime n’est à déplorer et que des mesures strictes ont été prises pour éviter tout rejet d’hydrocarbures en mer.

Le Port autonome de Dakar rappelle enfin que la priorité absolue demeure la protection des vies humaines, la sécurisation du navire et la préservation du milieu marin.