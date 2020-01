L’Office national pour l’enseignement catholique du Sénégal (ONECS) vient d’inaugurer son nouveau siège sis à la Sicap Baobabs, en face de l’église Saint Pierre. Ce nouvel édifice a coûté environ 200 millions Fcfa. Le bâtiment est composé de bureaux, d’une chapelle, de salles de réunion, de chambres etc. Pour sa part, le secrétaire national de l’Onecs, le Frère Charles Biagui, a révélé qu’en 2019, il y avait 316 établissements catholiques répartis entre le préscolaire, l’élémentaire, le moyen-secondaire, la formation technique et professionnelle ainsi que l’enseignement supérieur. Ces établissements accueillent 118 176 élèves encadrés par un personnel enseignant et administratif de 3 880 employés. « Nous sommes heureux de constater que depuis que l’enseignement catholique existe au Sénégal, c’est la première fois que nous avons un bâtiment qui est totalement consacré à l’enseignement et qui regroupe tous les services de l’enseignement au niveau national », se réjouit et informe le Frère Charles Biagui.