53 mineures violées et engrossées par leurs pères en 2021

La situation de la pédocriminalité en 2021 présente un tableau effarant. Et, les chiffres font froid dans le dos. Le rapport de l’AEMO parcouru L’Observateur estime à près de 1676 enfants victimes de violence de toute nature. En effet, 429 affaires de viols ont été déposées, de janvier à nos jours, sur la table du procureur.

Il s’y ajoute pas moins de 112 dossiers en instruction qui incriminent des adultes et 317 autres concernant des mineurs. En 2021, 53 filles mineures ont été victimes d’abus sexuels à l’issue desquels elles ont été engrossées. Deux adolescentes en situation de handicap ont été violées et engrossées par leurs propres pères.

La pédocriminalité, plus communément appelée « pédophilie », désigne les violences et crimes sexuels commis sur des mineurs. Elle comprend ainsi le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles (attouchements) et le viol (soit, selon la loi, une pénétration non consentie).