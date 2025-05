72 heures de grève des médecins en spécialisation

Le Collectif des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes en Spécialisation du Sénégal (COMES) dénonce la précarité persistante des docteurs en spécialisation. Dans un communiqué, le collectif regrette l’absence de solutions malgré ses démarches pour résoudre les problèmes liés au statut, à la prise en charge médicale, à la rémunération, au paiement régulier des bourses et au congé de maternité. « Les promesses faites depuis longtemps n’ont jamais été respectées », déplore-t-il.

Face à cette situation, le COMES annonce une grève de 72 heures renouvelable à partir du 26 mai 2025, tout en assurant le service minimum, incluant les gardes et les urgences. Une assemblée générale est convoquée le 27 mai 2025 à 10h à l’amphithéâtre Farabeuf de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie (FMPO) pour mobiliser ses membres.

Le collectif lance un appel aux autorités pour « des solutions adéquates et pérennes » au bénéfice des populations, réaffirmant son engagement à privilégier le dialogue.