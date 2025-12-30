80 ans après la création du franc CFA : rompre les accords monétaires, préserver les acquis de l’Union et bâtir une nouvelle ère monétaire souveraine face aux défis contemporains.

Le 26 décembre 1945, le franc CFA a été créé par la France pour ses colonies d’Afrique subsaharienne. 80 ans après sa mise en circulation, une bonne partie des pays qui utilisent cette monnaie sont restés emprisonnés dans un cycle infernal de la dette et sont confrontés à un sous-développement endémique ainsi qu’à un chômage chronique, qui pousse un nombre incalculable de jeunes africains à risquer leur vie sur les chemins de l’exil économique à la recherche de lendemains meilleurs.

Après plus d’un demi-siècle de coopération monétaire, on peut légitimement se demander si le système du FCFA peut réellement soutenir les économies de la zone franc, stimuler le décollage industriel, vaincre la pauvreté, créer de la prospérité et assurer le bien-être dans la sous-région ouest-africaine. De nombreuses déclarations ont vanté les bienfaits du FCFA au cours de la dernière décennie, mais jusqu’ici, à l’épreuve des faits, le bilan des politiques économiques et monétaires de l’UEMOA et de la CEMAC reste dérisoire, voire médiocre.

Les pays de la zone franc sont classés parmi les pays pauvres et certains très endettés. La pauvreté qui, jusqu’ici, a élu domicile dans la région découle notamment de la dépendance de nos économies vis-à-vis de l’extérieur et du manque de leviers de politique monétaire, continuant de façon permanente à ravager les peuples et à saper l’énergie vitale ainsi que la capacité créative des ressources humaines. Au même moment, les pays asiatiques, fortement industrialisés ces dernières décennies, n’ont pas eu recours à d’autres monnaies ni à des garanties de convertibilité pour redresser leurs économies. De plus, l’indice de développement humain (IDH) de nos pays figure parmi les plus faibles au monde. Ils occupent en effet les derniers rangs du classement établi par le PNUD.

Le débat sur le FCFA a souvent suscité des passions, des contestations des plus vives ainsi que des réactions parfois impulsives, assorties de légitimes revendications de souveraineté d’une jeunesse éveillée. Les experts sont divisés sur la question de savoir quels sont les avantages et les inconvénients des accords monétaires ouest-africains sur le développement des économies de la zone.

La monnaie est un instrument technique de politique monétaire, un levier essentiel pour le contrôle et la gestion du développement socio-économique. Il est donc impératif de l’aborder avec responsabilité, prudence et vigilance. Toutefois, il apparaît difficile, de nos jours, de trouver des arguments techniques ou politiques pour défendre le système actuel du FCFA, si bien que la zone de l’UEMOA manifeste une stabilité monétaire incontestable comparée à d’autres espaces du continent. En effet, Le Maroc, le Nigéria et le Ghana gèrent en toute autonomie leurs économies avec leurs propres monnaies. La volatilité de ces monnaies souvent évoquée ne réside pas sur le fait qu’ils ont battu leurs propres monnaies mais plutôt sur d’autres difficultés d’ordre politique, managériale et structurelle.

Depuis 1999, le FCFA, indexé à l’euro, dispose d’une parité invariable. Cela pourrait laisser supposer que, depuis plus de deux décennies, l’économie de l’UEMOA n’a pas connu d’évolution comparable à celle de l’Union européenne. Elle serait donc l’unique espace économique au monde pouvant se satisfaire d’une politique monétaire stationnaire. En effet, par son arrimage à l’euro, le système économique de la zone franc suit l’évolution des économies de l’Union européenne. Toutes les dynamiques entre l’euro et le dollar ont des retentissements directs sur la zone FCFA, et surtout sur la dette de nos pays, majoritairement libellée en dollars. De ce fait, il est incontestable que toutes les stratégies économiques, les plans de développement et de redressement peuvent, à tout moment, être compromis par des facteurs exogènes liés à l’euro. Il s’agit là d’une dépendance dangereuse de nos économies fragiles vis-à-vis de l’Union européenne (UE).

De facto, en raison de la fixité du taux de change, les pays pauvres membres de l’UEMOA ne disposent pas de leviers de politique monétaire.

Par ailleurs, certains considèrent que la garantie de la convertibilité du FCFA, basée sur une parité fixe avec l’euro, constitue un gage de stabilité souhaité dans la zone. Force est de constater que cette forme de garantie désuète n’est qu’un trompe-l’œil. En réalité, les devises et l’or des pays de la zone franc sont largement suffisants pour assurer la stabilité d’une union monétaire exempte de toute influence étrangère. De plus, la croissance économique dans l’UEMOA a dépassé les 6 % en 2024, selon les conclusions du FMI (2). Avec les exportations d’hydrocarbures, d’or et de cacao de la Côte d’Ivoire, nos réserves de change atteignent continuellement un niveau capable de garantir la monnaie. Nul besoin d’une garantie émanant d’un pays extérieur à notre zone économique.

Il faut qu’on cesse de s’abriter derrière l’argument d’une stabilité garantie, qui n’est qu’une rhétorique. Au vu des faits, l’assujettissement à l’euro et la subordination monétaire ne constituent en aucun cas une nécessité. De fait, l’assurance d’une convertibilité illimitée et la libre transférabilité des capitaux profitent en grande partie aux multinationales implantées dans la zone, qui disposent ainsi de la possibilité de rapatrier sans restriction leurs bénéfices. Cette fuite institutionnalisée des capitaux accroît le déficit de l’épargne nationale en limitant les capacités de financement interne du développement.

De par son ancrage à l’euro, le FCFA est indéniablement une monnaie forte et surévaluée. De ce fait, elle favorise les importations au détriment des exportations, entraînant la dégradation de la balance commerciale des biens et services et l’accroissement de la précarité des entrepreneurs africains. Par ailleurs, la faible compétitivité de la sous-région est également liée à l’effet conjugué d’un déficit d’investissement, dû à des taux d’intérêt élevés, et à l’usage d’une monnaie surévaluée.

De surcroît, la Banque Centrale s’efforce depuis des décennies de maintenir une inflation minimale pour assurer la stabilité des prix. Pourtant, la Banque centrale européenne (BCE) a mis en place, depuis 2008, un programme d’achats d’actifs, dit quantitative easing, et a abaissé son taux directeur afin de stimuler l’inflation, tandis que la BCEAO se concentre principalement sur la désinflation.

Cette démarche de stabilisation de l’inflation entraîne, en conséquence, une restriction de l’octroi des prêts bancaires, alors que nos entreprises et nos États ont besoin d’investissements et de crédits pour dynamiser leurs activités économiques et promouvoir la création d’emplois. Une politique monétaire ne doit pas se limiter uniquement à la seule décélération de l’inflation, elle doit également encourager le décollage économique et renforcer la production industrielle de biens et services. La crainte excessive d’une inflation trop élevée ne doit en aucun cas justifier le maintien du statu quo.

Alors que l’UE avait mis en place le Programme d’achats d’urgence face à la pandémie (PEPP) pour soutenir les États et aider les entreprises à se redresser, dans la zone UEMOA, certaines entreprises ont dû fermer boutique faute d’accès aux financements. Les États, quant à eux, étaient contraints de s’endetter auprès des bailleurs internationaux ou de recourir aux DTS (droits de tirage spéciaux) du FMI.

Pour prendre son destin en main et asseoir durablement son développement, il est impératif que l’Afrique soit capable de gérer et de contrôler sa propre monnaie. La capacité à maîtriser l’inflation constitue l’une des preuves que la région ouest-africaine dispose de tous les atouts pour assumer la gestion autonome et souveraine de sa monnaie. Il est donc temps d’engager des réformes fondamentales, concrètes, sincères, audacieuses et ambitieuses du système FCFA. Un simple rapatriement des réserves de changes et un changement de dénomination des billets imprimés à Chamalières, dans l’objectif de calmer les revendications d’une jeunesse soif d’autonomie, ne suffisent cependant pas pour rompre avec le système actuel.

Il revient désormais aux chefs d’État des pays de l’UEMOA d’engager collectivement des réformes radicales afin d’enclencher la procédure de rupture des accords monétaires avec la France et de mettre en place un système monétaire susceptible de stimuler à la fois le progrès socio-économique et le décollage industriel, dans la perspective d’une intégration sous-régionale élargie. Cependant, il est crucial de préserver l’union monétaire et les acquis positifs en matière de gestion de la monnaie commune. Il convient d’instaurer une politique monétaire et de crédit répondant aux exigences et aux objectifs de développement, ainsi qu’au renforcement de la compétitivité de nos économies. Il s’agit, en clair, de rompre l’accord monétaire avec l’euro et d’exclure de manière définitive la France de la gestion de notre monnaie commune.

En définitive, il n’est plus question d’opter pour une stabilité monétaire garantie par une parité fixe contre-productive avec une monnaie étrangère. Il convient plutôt d’adopter une voie nouvelle et audacieuse, celle de battre sa propre monnaie à l’échelle sous-régionale voire régionale, avec un système de change flottant arrimé à un panier de devises composé du dollar américain, de l’euro, du yuan chinois, du yen japonais et même de la livre sterling.

Concernant l’Eco, un engagement sincère des chefs d’État de la CEDEAO est indispensable pour sa concrétisation. À cet égard, il sera impératif d’éliminer toute dépendance vis-à-vis d’une monnaie étrangère afin de garantir une souveraineté monétaire pleine et entière.

Au vu des éléments susmentionnés, la rupture des accords monétaires avec la France doit être considérée comme un impératif absolu pour bâtir une nouvelle zone monétaire à la hauteur des mutations contemporaines.

Babacar Ndiogou

Ingénieur en génie énergétique

Mouvement Jappo Yessal

Sources:

1. RAPPORT SUR L’EVOLUTION DES PRIX A LA CONSOMMATION DANS L’UEMOA EN 2024 ET PERSPECTIVES

2. Le conseil d’administration du FMI conclut les entretiens de 2025 sur les politiques communes des États-membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine https://www.imf.org/fr/news/articles/2025/05/06/pr25130-imf-executive-board-concludes-2025-discussions-common-policies-member-countries-waemu