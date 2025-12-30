El Hadj Mamadou Diolhané : «L’équipe nationale n’appartient à personne»

Sénégal-RDC d’après Match

Je ne comprends vraiment pas pourquoi certains joueurs, notamment Ismaila Sarr et Nicolas Jackson, sont pris pour cible de manière aussi acharnée, en particulier par les influenceurs et certains journalistes.

À un moment donné, il faut garder la tête froide.

L’équipe nationale n’appartient à personne.

Les joueurs que vous critiquez sont ceux qui ont le plus besoin de bien jouer et de marquer des buts.

Ils font partie des meilleurs joueurs du moment, c’est pourquoi le sélectionneur les a appelés. Ils ont répondu à l’appel, sachant que certains d’entre eux pourraient perdre leur place dans le onze de départ de leur club à leur retour de la Coupe d’Afrique des nations.

Prenez Ismaela Sarr, par exemple : combien de fois s’est-il sacrifié pour son pays ?

L’exemple le plus récent est la Coupe d’Afrique des nations 2022, remportée au Cameroun. Il était blessé à son arrivée en équipe nationale, son club de l’époque, Watford, s’opposait à sa participation, mais il a refusé de céder.

Pour un match nul en phase de groupes, vous vous en prenez aux joueurs comme s’il s’agissait d’un règlement de comptes.

Rien n’est perdu ; ce match nul est même bénéfique, car il permettra à l’entraîneur et à toute l’équipe de tirer des leçons et de corriger ce qui n’a pas fonctionné.

Encourageons nos lions à donner le meilleur d’eux-mêmes, ou sinon, critiquons-les de manière positive. Ne les démotivons pas. Nous sommes le 12e Gaindè.

Un peuple, un objectif, une foi.

El hadj Mamadou Diokhané