CAN 2025 : Le Sénégal s’impose avec autorité face au Bénin

Malgré l’expulsion de son capitaine Kalidou Koulibaly à la 71ᵉ minute, le Sénégal a fait preuve d’un solide mental pour dominer le Bénin (3-0) et s’adjuger la première place du groupe D, devant la République démocratique du Congo, à la faveur d’une meilleure différence de buts.

Le suspense est resté entier jusqu’à l’ultime journée dans ce groupe, où Sénégalais et Congolais abordaient la rencontre à égalité de points (4). Dans ce contexte tendu, les Lions avaient toutefois l’avantage du goal-average.

Sans chercher l’esbroufe, la sélection sénégalaise a imposé son rythme grâce à une bonne maîtrise collective et une organisation rigoureuse. Juste avant la pause, Abdoulaye Seck a débloqué la situation en reprenant un coup franc précis de Krépin Diatta, offrant ainsi l’avantage aux siens.

Au retour des vestiaires, Habib Diallo a doublé la mise à la suite d’une action initiée par Sadio Mané, permettant au Sénégal de prendre le large. La rencontre a ensuite pris une autre tournure avec l’exclusion de Kalidou Koulibaly, laissant les Lions en infériorité numérique pour les vingt dernières minutes.

Malgré ce coup du sort, les hommes d’Aliou Cissé sont restés solides. L’entrée en jeu d’Ibrahim Mbaye a apporté du dynamisme offensif, provoquant un penalty transformé par Chérif Ndiaye pour sceller définitivement la victoire.

Dans l’autre match du groupe, la RDC s’est imposée face au Botswana (3-0), déjà éliminé, mais ce succès n’a pas suffi pour dépasser le Sénégal au classement. Les Congolais terminent deuxièmes.

Grâce à cette victoire convaincante, le Sénégal se qualifie pour les huitièmes de finale et affrontera le troisième du groupe E. La RDC sera opposée à l’Algérie, tandis que le Bénin défiera l’Égypte au tour suivant.