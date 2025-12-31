Thierno Alassane Sall…L’inoxydable député qui a marqué 2025

L’année 2025 aura été marquée par une recomposition des forces politiques au Sénégal, plaçant Thierno Alassane Sall (TAS) dans une posture de sentinelle acharnée face au régime de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). Fidèle à sa réputation de technicien rigoureux, le leader de la République des Valeurs a su transformer son siège de député en une tribune de contestation technique et éthique. Loin des invectives partisanes habituelles, son opposition s’est construite sur une analyse minutieuse des dossiers de l’État.

Le premier grand moment de confrontation a eu lieu lors du passage du Premier ministre Ousmane Sonko pour sa Déclaration de Politique Générale (DPG). Thierno Alassane Sall s’est illustré par une interpellation directe sur la trajectoire économique du pays. Alors que le gouvernement présentait ses grands axes de souveraineté, le député a pointé du doigt ce qu’il a qualifié de « zones d’ombre » dans le financement des premières mesures sociales, exigeant une transparence accrue sur l’état réel des finances publiques.

L’un des piliers de son offensive parlementaire a concerné la gestion du secteur énergétique, son domaine de prédilection. TAS a vigoureusement critiqué le rythme des réformes entreprises par le ministère de l’Énergie, soulignant les risques d’instabilité dans la fourniture d’électricité. Ses interventions lors des sessions budgétaires ont souvent mis en difficulté les représentants du gouvernement, forcés de répondre à des données chiffrées sur les coûts de production et les contrats de concession.

L’affaire Aser–Aee Power EPC a constitué le point culminant de son activisme en 2025. Thierno Alassane Sall a été le premier à lever le lièvre sur les conditions d’attribution et d’exécution de ce projet d’électrification rurale. Selon ses dénonciations, des irrégularités administratives et financières auraient entaché le processus, menaçant l’accès à l’énergie pour des milliers de foyers dans les zones reculées du pays.

Pour donner du poids à ses critiques, le leader de la République des Valeurs a quitté l’hémicycle pour le terrain. Début octobre, il a entamé une tournée politique et citoyenne dans les départements de Kébémer et Louga. Cette immersion dans le Sénégal profond lui a permis de recueillir les témoignages des populations locales, premières victimes des retards du projet Aser, renforçant ainsi la légitimité de son combat institutionnel par une base populaire visible.

Ne se contentant pas de la parole médiatique, Thierno Alassane Sall a judiciarisé son opposition. Il a officiellement déposé une plainte devant la justice sénégalaise concernant l’affaire Aser, une procédure toujours pendante. Cette démarche souligne sa volonté de ne pas laisser les griefs politiques s’éteindre dans le tumulte des débats parlementaires, mais de forcer une reddition de comptes devant les instances compétentes.

Face à un Premier ministre Ousmane Sonko disposant d’une large assise, TAS a adopté une stratégie de « contre-expertise ». Lors des séances de questions au gouvernement, il s’est distingué par sa capacité à déconstruire les arguments techniques de la majorité. Cette approche lui a permis de capter l’attention d’une partie de l’opinion publique qui, bien que soutenant le changement promis par Pastef, reste vigilante quant à la rigueur de la gestion publique.

Le rôle de Thierno Alassane Sall en 2025 a également été celui d’un trait d’union au sein d’une opposition parfois fragmentée. Bien qu’agissant souvent en cavalier seul, ses révélations sur les marchés publics ont fréquemment servi de base de travail à d’autres groupes parlementaires. Sa constance sur les principes de bonne gouvernance a fait de lui une figure incontournable du paysage politique, capable de dicter l’agenda médiatique pendant plusieurs semaines.

L’année 2025 consacre Thierno Alassane Sall comme l’un des opposants les plus audibles au régime de Pastef. Par son mélange de rigueur technique et d’activisme judiciaire, il a su incarner une opposition de dossiers. Alors que le pays entame une nouvelle phase de son développement, la vigilance du député de la République des Valeurs reste un paramètre essentiel de l’équilibre démocratique au sein de l’Assemblée nationale.

