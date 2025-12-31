Après le repas de Noël…Une mère et sa fille décèdent à quelques heures d’intervalle

Quatre membres d’une famille fêtaient Noël dans leur maison située à Pietracatella, dans le sud de l’Italie.

Le 23 décembre, ils ont mangé un repas contenant du poisson, des moules et des champignons.

Le lendemain, Antonella Di Ielsi, 50 ans, et sa fille Sara Di Vita, 15 ans, ont commencé à se sentir très mal.

Les deux femmes se sont rendues aux urgences à deux reprises avant d’être renvoyées chez elles avec un simple diagnostic de gastro-entérite.

C’est seulement en s’y présentant une troisième fois qu’elles ont été admises en raison de douleurs insupportables, mais il était trop tard.

Leur état s’est dégradé. Sara est décédée samedi 27 décembre, vers 23H00, au service de réanimation. Sa mère a succombé quelques heures plus tard.

Le père, Gianni, qui a également mangé le repas, a été transporté par hélicoptère à l’hôpital Spallanzani de Rome où il est actuellement soigné en soins intensifs.

L’autre fille de la famille, âgée de 20 ans, a également été hospitalisée préventivement, ne présentant toutefois pas de symptômes.

Une autopsie des deux victimes sera pratiquée. La piste d’une intoxication alimentaire est privilégiée.

