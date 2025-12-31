Un jeune homme de 18 ans tire sur ses parents…sa mère est décédée

Les faits se sont déroulés vendredi à New Freeport, en Pennsylvanie (États-Unis).

Vers 14H00, Jared Noll, 18 ans, a blessé par balles ses deux parents dans le jardin de la maison familiale.

Les deux victimes ont été transportées dans un état critique à l’hôpital de Morgantown. La mère est décédée peu après son admission. Le père a pu être soigné et son état est désormais jugé stable.

Quant à leur fils, il a pris la fuite et a franchi à pieds la frontière de l’État de la Pennsylvanie vers la Virginie-Occidentale.

Un vaste dispositif a été déployé pour le retrouver dont des chiens pisteurs et des hélicoptères. Un avis de recherche a été diffusé dans les médias pour retrouver le meurtrier.

Un témoin a reconnu le suspect dans la ville de Hundred et a appelé la police. Jarde Noll a été interpellé et placé en garde à vue. Il a été inculpé de meurtre et de tentative de meurtre.

Source : F D