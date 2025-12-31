Zac Mbao : Un individu arrêté pour agressions sexuelles sur mineur

Le Commissariat d’arrondissement de Zac Mbao a procédé, ce dimanche 28 décembre 2025, à l’interpellation d’un individu pour des faits présumés d’attouchement sexuel sur mineur, d’attentat à la pudeur, de pédophilie et de tentative de viol.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les faits se seraient déroulés aux environs de 16 heures. D’après les déclarations de la victime, un enfant mineur, le mis en cause l’aurait attiré dans une chambre avant de le déshabiller. Il lui aurait ensuite demandé de se baisser dans l’intention de le pénétrer. Face au refus de l’enfant, ce dernier aurait réussi à prendre la fuite pour aller raconter les faits à ses parents.

Informés de la situation, les parents de la victime se seraient aussitôt rendus sur les lieux afin de confronter le suspect. Apercevant ces derniers, le mis en cause aurait tenté de s’enfuir. Il n’a finalement été maîtrisé que grâce à l’intervention rapide des jeunes du quartier, empêchant ainsi sa fuite.

Conduit au siège du commissariat pour les besoins de l’enquête, le mis en cause a reconnu avoir conduit l’enfant dans la chambre mentionnée, tout en niant les faits d’agression sexuelle qui lui sont reprochés.

Placé en garde à vue, il reste à la disposition des enquêteurs. L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire et d’établir les responsabilités conformément à la loi.