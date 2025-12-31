Ghana : le témoignage glaçant d’un jeune de Kébémer échappé d’un réseau de kidnapping

Après Mamadou Seck, un autre jeune originaire de Kébémer a réussi à s’extirper d’un réseau de kidnapping opérant au Ghana et lié aux activités de Qnet. Amadou Fall, rescapé de cette filière criminelle, a livré un récit détaillé aux enquêteurs du commissariat de Kébémer, mettant en lumière l’ampleur de l’organisation et la brutalité de ses méthodes, selon des informations rapportées par Libération.

Tout aurait commencé par une promesse de voyage vers le Canada. Convaincu par son ami d’enfance, Ibrahima Gaye, Amadou Fall lui remet la somme de 2,5 millions de francs CFA pour concrétiser ce projet qui s’avérera fictif. Arrivé au Ghana, il découvre une réalité bien différente : les personnes recrutées sont en fait retenues contre leur gré et contraintes d’adhérer à un système de vente pyramidale sous couvert de Qnet, dans un climat de menaces et d’intimidation.

Refusant de se plier aux exigences du réseau, le jeune Sénégalais est soumis à un traitement inhumain. Il raconte avoir été enfermé seul dans une maison pendant plus d’un mois, privé de nourriture suffisante et totalement coupé du monde, sans téléphone ni possibilité de contacter ses proches. Dans sa déposition, il affirme également que son prétendu ami jouait un rôle actif dans le dispositif, percevant une commission de 25 000 francs CFA sur chaque somme extorquée aux familles des victimes restées au Sénégal.

Amadou Fall a finalement réussi à s’évader en faisant croire à ses ravisseurs qu’il acceptait leurs conditions. Après avoir récupéré ses téléphones, il parvient à rejoindre l’ambassade du Sénégal à Accra, avant d’être rapatrié par Ouagadougou. Son témoignage soulève de graves inquiétudes : plusieurs autres ressortissants sénégalais seraient toujours détenus dans différentes maisons au Ghana, aux mains de ce même réseau.

Cette nouvelle affaire ravive le souvenir tragique de Cheikh Touré, un autre jeune Sénégalais décédé après avoir été pris au piège par cette filière. Les autorités poursuivent leurs investigations afin de démanteler ce réseau transnational et de secourir les éventuelles victimes encore retenues, précise la même source.