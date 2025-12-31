Guinée : Mamadi Doumbouya déclaré vainqueur au premier tour

Les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 ont été rendus publics ce mardi 30 décembre, lors d’une proclamation officielle diffusée en direct sur la télévision nationale guinéenne (RTG) à partir de 22 heures.

D’après les chiffres annoncés, le Général Mamadi Doumbouya est élu président de la République de Guinée dès le premier tour, avec 4 594 262 voix, représentant 86,72 % des suffrages exprimés. Un score largement majoritaire qui place le président de la transition loin devant ses adversaires.

Cette victoire nette s’appuie sur le soutien d’une vaste coalition politique et sociale mobilisée à travers le pays. Peu après l’annonce des résultats, des manifestations de joie ont été observées dans plusieurs quartiers de Conakry ainsi que dans différentes régions de l’intérieur, où des partisans du candidat célébré ont exprimé leur satisfaction.

Les autres candidats arrivent avec des scores très inférieurs. Certains d’entre eux ont toutefois fait savoir qu’ils envisageaient de contester ces résultats provisoires, évoquant des irrégularités relevées dans certaines circonscriptions électorales.

Le scrutin du 28 décembre s’est, dans l’ensemble, déroulé dans un climat jugé calme par les observateurs nationaux, malgré quelques incidents ponctuels signalés ici et là. La Cour constitutionnelle est désormais attendue pour la proclamation des résultats définitifs, une étape décisive qui confirmera ou non l’élection de Mamadi Doumbouya dès le premier tour.