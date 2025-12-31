Discours de fin d’année : Y en a marre interpelle le président Diomaye

À quelques heures du traditionnel discours de fin d’année à la Nation, le mouvement citoyen Y en a marre a fait entendre une voix critique. Dans une vidéo relayée par Les Échos, son coordonnateur, Cyril Touré, alias Thiat, s’adresse directement au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour rappeler que plusieurs engagements électoraux tardent, selon lui, à être concrétisés.

Le rappeur met en avant la question de la réforme de la justice, issue des récentes Assises nationales. Il regrette que, malgré la majorité détenue par le gouvernement à l’Assemblée nationale, des réformes majeures restent en attente, notamment la réduction des pouvoirs du procureur et l’encadrement des longues détentions préventives. Thiat dénonce également le maintien de textes jugés liberticides, citant l’arrêté « Ousmane Ngom » et la loi d’amnistie, dont l’abrogation était pourtant annoncée.

Au-delà des aspects institutionnels, Y en a marre dresse un constat préoccupant sur le plan social. Le mouvement pointe la cherté persistante de la vie, l’absence de mesures efficaces sur la régulation des loyers, la montée du chômage des jeunes et les licenciements abusifs. Il évoque aussi des arrestations qualifiées d’arbitraires, appelant à un meilleur respect des libertés publiques.