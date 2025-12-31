Escroquerie et charlatanisme : Un guérisseur condamné à trois ans de prison

Âgé de 34 ans, A. Sy, se présentant comme guérisseur et domicilié au quartier Mbour 3 à Thiès, a été condamné le 26 décembre 2025 par le tribunal des flagrants délits de Thiès à trois ans de prison ferme pour escroquerie et charlatanisme. La juridiction l’a également condamné à verser à la partie civile, S. Seck, la somme de 30 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts.

À la barre, la plaignante, commerçante de profession, a soutenu que le prévenu l’aurait mise sous emprise mystique afin de lui soutirer un total de 26 millions de francs CFA, sous prétexte de rituels censés protéger et développer ses activités commerciales.

Le mis en cause a, pour sa part, contesté les accusations. Il a reconnu avoir reçu 17 millions de francs CFA, tout en affirmant avoir utilisé cet argent pour effectuer des aumônes destinées à favoriser le commerce de la plaignante et pour soigner ses enfants qu’il disait souffrants.

Estimant les faits établis, le procureur de la République avait requis une peine de deux ans de prison ferme. Le tribunal est allé au-delà de ces réquisitions en infligeant à A. Sy une peine de trois ans d’emprisonnement ferme, assortie d’une lourde condamnation financière au profit de la victime.