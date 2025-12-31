Thiès : Il emprunte une moto-jakarta, la revend et prend 6 mois ferme

Le jeune G. Seck est poursuivi pour abus de confiance. Selon la partie civile P. Niang, il lui avait emprunté sa moto-jakarta pour faire ses courses. Et quand il lui a remis les clés, G. Seck a revendu la moto à 130 000 F CFA pour revenir simuler un vol.

N’en croyant pas un mot, P. Niang a saisi la police d’une plainte. G. Seck a été arrêté et placé sous mandat de dépôt.

À la barre du tribunal des flagrants délits de Thiès, G. Seck a nié les accusations, mais la partie civile a maintenu ses allégations, avant de réclamer la somme de 400 000 F CFA à titre de dommages et intérêts. Le procureur de la République a lui requis six mois de prison ferme.

In fine, le tribunal a condamné G. Seck à 6 mois de prison ferme et à payer à P. Niang la somme de 400 000 F CFA à titre de dommages et intérêts.

Source : Seneweb