Le Mali applique la réciprocité face au durcissement américain

Le gouvernement malien a annoncé, mardi 30 décembre, l’application immédiate du principe de réciprocité à l’encontre des ressortissants américains. Cette décision intervient en réaction directe au renforcement, décidé par Washington le 16 décembre, des restrictions d’entrée aux États-Unis visant les citoyens maliens.

Dans un communiqué rendu public le même jour, le ministère malien des Affaires étrangères indique avoir « pris acte » de la décision américaine, tout en regrettant qu’elle ait été adoptée « sans la moindre concertation préalable ». Les autorités maliennes contestent par ailleurs le motif sécuritaire avancé par Washington, estimant qu’il est « en contradiction avec les évolutions réelles sur le terrain ».

Le document précise qu’« en application du principe de réciprocité, le gouvernement de la République du Mali appliquera, avec effet immédiat, aux ressortissants américains, les mêmes conditions et exigences que celles imposées aux citoyens maliens » pour l’accès au territoire.

Bamako réaffirme toutefois son attachement à des relations de coopération « fondées sur le respect mutuel » avec les États-Unis.

Cette mesure s’inscrit dans une série de décisions américaines prises tout au long de l’année 2025. Début octobre, Washington avait inscrit le Mali dans un programme pilote imposant des cautions financières élevées à certains demandeurs de visas de court séjour. À la suite de l’annonce par Bamako d’une possible réciprocité, le Mali avait finalement été retiré de cette liste avant l’entrée en vigueur du dispositif.

Dans les semaines suivantes, les autorités américaines, à l’instar d’autres pays occidentaux, ont appelé leurs ressortissants à éviter tout déplacement au Mali, recommandant à ceux déjà sur place de quitter le pays par voie aérienne. Ces avis faisaient suite à une dégradation de la situation sécuritaire, aggravée par une pénurie de carburant consécutive à des attaques contre des camions-citernes et à l’insécurité sur plusieurs axes routiers.

Le 16 décembre 2025, les États-Unis ont franchi une nouvelle étape en inscrivant le Mali sur une liste de pays soumis à une suspension quasi totale de la délivrance de visas, aux côtés notamment de la Syrie et du Soudan du Sud. Cette décision a directement conduit à l’annonce, deux semaines plus tard, de la mesure de réciprocité par les autorités maliennes.

La position de Bamako s’inscrit ainsi dans un contexte de durcissement progressif de la politique américaine à l’égard des ressortissants maliens en 2025. Les autorités maliennes assurent néanmoins demeurer ouvertes à la coopération avec Washington, tout en affirmant leur volonté d’appliquer strictement le principe de réciprocité consulaire.