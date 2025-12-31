Le Burkina Faso (aussi) ferme ses portes aux Américains

Le Burkina Faso a annoncé l’application de mesures de réciprocité à l’encontre des ressortissants américains, en réaction directe aux récentes décisions de Washington plaçant plusieurs pays, dont le Burkina, sur une liste de nationalités interdites de visas pour les États-Unis.

Dans un communiqué consulté mercredi par l’AFP, le ministère burkinabè des Affaires étrangères indique qu’« en application du principe de réciprocité, le gouvernement du Burkina Faso informe l’opinion nationale et internationale de sa décision d’appliquer aux ressortissants des États-Unis d’Amérique des mesures équivalentes en matière de visas ». Cette décision signifie, de fait, l’impossibilité pour les citoyens américains d’entrer sur le territoire burkinabè dans les mêmes conditions que précédemment.

La mesure fait suite à l’annonce, le 16 décembre, par l’administration américaine de l’élargissement de la liste des nationalités soumises à une interdiction de visas. Initialement limitée à douze pays, cette liste inclut désormais le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Soudan du Sud, le Laos, la Syrie, la Sierra Leone, ainsi que les ressortissants palestiniens. Washington justifie ce durcissement par des impératifs de « protection de la sécurité des États-Unis ».

Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président américain Donald Trump mène une politique migratoire particulièrement restrictive, axée sur la lutte contre l’immigration illégale et le renforcement des conditions d’entrée sur le territoire américain.

Le Mali, également visé par les nouvelles mesures américaines, a adopté une position similaire. Dans un communiqué distinct, les autorités de Bamako ont annoncé appliquer « avec effet immédiat » aux ressortissants américains « les mêmes conditions et exigences » imposées aux citoyens maliens, tout en regrettant l’absence de concertation préalable avec Washington.

Le Burkina Faso et le Mali, tous deux dirigés par des autorités militaires issues de transitions politiques, sont membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), aux côtés du Niger. Les trois pays revendiquent une ligne souverainiste et critique à l’égard des puissances occidentales, tout en maintenant des relations diplomatiques globalement fonctionnelles avec les États-Unis.

À ce stade, aucune annonce officielle n’a été faite par les autorités nigériennes concernant une éventuelle mesure similaire. Toutefois, la semaine dernière, l’Agence nigérienne de presse évoquait déjà une décision de réciprocité, citant une source diplomatique.