Alioune Tine dénonce les conditions judiciaires entourant plusieurs figures publiques

Le fondateur du think tank Afrikajom Center, Alioune Tine, a exprimé, ce mercredi, de vives préoccupations sur la situation judiciaire de plusieurs personnalités, dont Pape Malick Ndour, qu’il estime visé par des accusations sans fondements clairs justifiant son emprisonnement.

Dans une déclaration rendue publique, le défenseur des droits humains déplore que Pape Malick Ndour, présenté comme l’un des jeunes opposants les plus en vue pour son engagement et sa pertinence, soit aujourd’hui soumis à un bracelet électronique et privé de toute expression publique, sans que les motifs valables de cette restriction de liberté ne soient clairement établis.

Alioune Tine rappelle que le respect de la présomption d’innocence, principe fondamental du droit, consacre la liberté comme règle et la détention comme exception. Il insiste également sur la nécessité du respect strict des droits fondamentaux des personnes poursuivies et des procédures judiciaires, conditions essentielles, selon lui, pour garantir l’effectivité, la crédibilité et la légitimité d’une politique pénale axée sur la redevabilité et la reddition des comptes.

Le fondateur d’Afrikajom Center s’est également prononcé sur le cas de Badara Gadiaga, chroniqueur et polémiste, dont les prises de position dérangeraient, selon lui. Alioune Tine dénonce une privation de parole alors que, affirme-t-il, le dossier judiciaire le concernant serait vide.

Par ailleurs, il évoque les situations de Farba Ngom et de Mabintou Diaby, épouse de Madiambal Diagne, qu’il qualifie de « cas limites », soulignant que leur état de santé serait incompatible avec une détention.

Alioune Tine appelle également la justice à se pencher sur le dossier de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), qui suscite actuellement de vives controverses dans l’opinion publique.

En conclusion, le défenseur des droits humains plaide pour la mise en place de conditions favorables à une justice indépendante, impartiale et pleinement respectueuse des obligations internationales de l’État sénégalais en matière de droits humains.