849 personnes sous bracelet électronique…au Sénégal

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ousmane Diagne, a révélé devant les députés que 849 personnes sont actuellement sous bracelet électronique, au Sénégal. Une précision qui vise à corriger certaines perceptions selon lesquelles seuls les responsables politiques ou anciens dignitaires concernés par des affaires judiciaires bénéficieraient de cette mesure.

« Contrairement à ce que pense l’opinion, les autorités ou anciennes autorités ayant maille à partir avec la justice ne sont pas les seules bénéficiaires », a affirmé le ministre. Selon lui, si ces dossiers sont plus médiatisés, de nombreux Sénégalais condamnés pour des délits mineurs profitent également de cette alternative à l’incarcération.

Ousmane Diagne, repris par Seneweb, a rappelé que le port du bracelet électronique reste une forme de sanction judiciaire et non un privilège. « Beaucoup de Sénégalais avec des délits mineurs bénéficient de cette faveur qui est aussi, il faut le dire, une forme de sanction de la justice », a-t-il expliqué.

Cette précision intervient alors que plusieurs parlementaires ont exprimé leur réserve quant à l’application de la mesure. Certains estimant que ceux qui ont « volé des milliards » ne devraient pas en bénéficier, alors que de petits délinquants continuent de croupir en prison.