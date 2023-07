A qui appartient l’or de Tomboronkoto de Kédougou ?

Des affrontements entre populations de ce village et FDS ont attiré l’attention sur l’or de Kédougou. Les villageois s’opposent à l’installation d’une compagnie minière disposant d’une convention de l’Etat du Sénégal, il semble.

A vrai dire, lorsque l’Etat octroie un permis à une société, les populations ne sont pas au courant. Or, les ressources minières appartiennent au peuple. Voilà la pratique du régime BBY que je dénonce depuis des années.

Lorsque ce permis est donné à une société, souvent les femmes qui pratiquent l’orpaillage traditionnel sont chassées de la zone octroyée. Et plus fondamentalement, l’exploitation de la ressource, l’or ici, ne profite pas au village ou à la commune. Les zones minières sont les plus pauvres du pays et subissent les impacts environnementaux. Ce n’est pas normal. BBY fait comme si les ressources minières appartiennent au PR.

C’est pourquoi, il faut encadrer les pouvoirs du PR dans la gestion de nos ressources naturelles. Il est temps de changer.

Mamadou Lamine Diallo