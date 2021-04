Abass Fall a reçu le marabout de Sonko !

Libéré récemment de prison, Abass Fall, le coordonnateur à Dakar du parti Pastef, a reçu hier une visite de courtoisie de la part de Serigne Abdou Mbacké, marabout de son mentor politique, Ousmane Sonko. Selon le patron des Patriotes à Dakar, ce déplacement effectué par le guide religieux de Darou Mouhty jusque dans la capitale, était motivé par la cause humanitaire et sociale empruntée par ce dernier, rapporte Le Témoin.

« C’est dans cet élan de compassion et de solidarité à mon égard et à celui de tous les patriotes ayant subi des arrestations, a-t-il informé, que le saint homme est venu me rendre visite. Et il n’a cessé d’œuvrer dans le bon sens depuis que cette affaire a commencé à prendre de l’ampleur. Car avant même notre arrestation, Serigne Abdou Mbacké fut le premier à informer le Khalife général des mouride de ce qui se tramait à Dakar. C’est ainsi que ce dernier a jugé nécessaire d’initier une médiation pour apaiser la situation », a indiqué Abass Fall, avant de témoigner son affection au guide religieux.