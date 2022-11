Abdoul Mbaye : « Les ministres ne sont pas plus patriotes que les journalistes »

Les menaces du ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Moussa Bocar Thiam, continue de faire réagie. L’’ex-agent judiciaire de l’État avait déclaré que la justice va sévir contre ceux qui divulguent des informations jugées secrètes par l’autorité. Une déclaration qui a fait réagir Abdoul Mbaye.

« Les ministres ne sont pas plus patriotes que les journalistes. Ces derniers savent faire la différence entre le secret qui protège la Nation et celui qui cache les magouilles et la corruption. C’est leur rôle que d’informer sur celui qui viole la loi pour couvrir la prévarication », a écrit l’ancien Premier ministre sous Macky Sall sur Twitter en réponse au ministre de la Communication.