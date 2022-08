Abdoul Mbaye sur les inondations : « la souffrance des sénégalais n’émeut pas Macky »

Le Programme décennal de lutte contre les inondations devait durer de 2013 à 2023 pour un budget de 767 milliards FCFA. J’en ai dirigé la mise en œuvre pendant 8 mois et 27 milliards ont été dépensés. Macky l’a ensuite abandonné et a supprimé le ministère dédié. Il devra en faire le bilan en 2023 avec précision des projets réalisés et des montants dépensés. Car le rapport provisoire élaboré par une Assemblée nationale à son service ne saurait suffire.

La réalité est que ces projets l’intéressaient moins que le TER ou l’achat d’un nouvel avion de commandement. Ses priorités étaient et resteront ailleurs. La souffrance des populations ne l’émeut pas.

La destruction de notre agriculture en rétablissant les magouilles sur les engrais et les semences, celle de notre tourisme avec son visa payant qui enrichissait la société de Bictogo et l’abandon de la lutte contre les inondations sont les actes que je lui reproche le plus.

Abdoul Mbaye