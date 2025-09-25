Abdoulaye Fall installé…voici les recommandations de la ministre Khady diene Gaye

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diene Gaye, a présidé ce jeudi, au Stade Léopold Sédar Senghor, la cérémonie d’installation du nouveau comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) dirigé par Abdoulaye Fall. Dans son allocution, elle a exhorté la nouvelle équipe dirigeante à s’atteler sans délai aux nombreux défis qui attendent le football sénégalais.

« Je vous engage, avec vos équipes et l’ensemble des acteurs, à travailler dès à présent, sans délai, à relever les nombreux défis qui vous attendent », a déclaré la Ministre.

Parmi les recommandations phares, figure en premier lieu la modernisation du cadre juridique afin d’adapter la discipline aux standards internationaux, notamment après les irrégularités constatées lors de la dernière élection. Elle a également insisté sur la professionnalisation de la gestion administrative de la FSF grâce à des ressources humaines qualifiées.

Khady Diene Gaye a insisté sur la nécessité d’améliorer les conditions de pratique des footballeurs, professionnels comme amateurs, en soutenant davantage les clubs et ligues. Pour cela, elle a plaidé pour des stratégies de financement innovantes telles que le marketing, le sponsoring, le naming, ainsi que l’étude sérieuse de la création d’une chaîne de télévision dédiée au football sénégalais.

La Ministre a rappelé l’importance de la formation des acteurs et de l’accompagnement des anciens joueurs dans leur reconversion. Elle a aussi insisté sur la promotion du football féminin et le rôle d’accompagnement que la FSF doit jouer aux côtés des collectivités territoriales dans la construction et la réhabilitation des infrastructures sportives, citant en exemple les stades municipaux de Kédougou, Sédhiou et Maniang Soumaré de Thiès.

Parmi les chantiers prioritaires, elle a cité :

la digitalisation de la billetterie pour plus de transparence,

la création d’un comité technique chargé de préparer la candidature du Sénégal pour la CAN 2031,

la finalisation rapide du stade Demba Diop,

l’élaboration d’un plan de développement sectoriel pour le football sénégalais.

Enfin, elle a suggéré la mise en place d’un fonds de développement pour le football, en partenariat avec la Ligue Professionnelle, afin d’assurer une meilleure autonomie financière du sport roi au Sénégal.