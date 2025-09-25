Maimouna Bousso : «La rupture judiciaire, nous l’avons voulue mais…»

La députée de Pastef (pouvoir), Maimouna Bousso, a réagi avec fermeté à la libération sous contrôle judiciaire de Mansour Faye, pointant du doigt une justice à double vitesse. Voici l’intégralité :

Finalement, ces bracelets électroniques, achetés à coups de plusieurs milliards de nos francs, semblent avoir été destinés aux criminels financiers qui ont pillé nos ressources sans scrupule. Pendant ce temps, nos frères croupissent dans les prisons, entassés pour des délits mineurs.

Attention à ne pas transformer l’État de droit en une justice au service des riches.

Non au Coumba am Ndeye ak

Coumba mou amoul Ndeye

Nous ne prenons aucun plaisir à souhaiter la prison à des adversaires politiques, contrairement à ce qu’eux-mêmes faisaient lorsqu’ils étaient au pouvoir et nous dans l’opposition. Mais la justice rendue par les juges et magistrats doit placer tous les citoyens sur un pied d’égalité, qu’ils soient riches ou pauvres, connus ou inconnus.

Et pourtant, depuis un certain temps, nous assistons à une justice sévère envers les petits délinquants, mais complaisante envers les grands criminels. À croire qu’il vaut mieux voler des milliards que de voler un bœuf.

Le jeune Serigne Modou Mbacké Fall, dit Momo Taylor, croupit en prison dans un état inquiétant, alors qu’il clame son innocence après avoir été accusé de détention de stupéfiants et d’autres délits mineurs. Pendant ce temps, des « tontons » et des « tatas », pourtant épinglés dans des rapports accablants, bénéficient de libertés provisoires après de brefs séjours en prison — parfois en mode « quatre étoiles ».

Attention, la rupture politique, nous l’avons engagée.

La rupture judiciaire, nous l’avons voulue.

Mais pour qu’elle soit réelle et efficace, chacun doit jouer son rôle, de manière juste et loyale : les politiques, les magistrats, et tous ceux qui détiennent un pouvoir ou un mandat.