Abdoulaye Wade fête ses 99 ans…le message de Macky Sall

Ce jeudi 29 mai 2025, le président du Sénégal de 2000 à 2012, Me Abdoulaye Wade, célèbre son 99e anniversaire. Né à Kébémer, il est devenu l’une des plus grandes figures de la politique au Sénégal et en Afrique. Fondateur du Parti démocratique sénégalais (PDS) en 1974, il devient président de la République en 2000, après quatre échecs aux élections présidentielles.

Pendant 12 ans à la tête du Sénégal, il a initié de grands travaux qui ont participé à façonner le visage d’aujourd’hui du Sénégal. Depuis sa perte du pouvoir, suite à une tentative de 3e mandat très controversé, il vit à Versailles, en France. Macky Sall n’a pas manqué de célébrer ce 99e anniversaire.

Sur le réseau social X, l’ancien président lui a rendu hommage. « En ce 29 mai, je rends un hommage appuyé au Président Abdoulaye Wade, figure emblématique de notre démocratie et défenseur infatigable du panafricanisme, qui fête ses 99 ans. Joyeux anniversaire, Maître Wade. Que votre passion pour l’Afrique et notre pays continue d’inspirer les générations actuelles et futures », a écrit Macky Sall.