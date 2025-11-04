Abdourahmane Diouf…L’« ASS de pique » qui dérange Pastef

Le Dr Abdourahmane Diouf, Ministre de l’Environnement et leader du parti Awalé, a déclenché une vague de réactions au sein de la mouvance présidentielle, en particulier chez les responsables du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), suite à ses appels répétés au « consensus, au pardon et à la concorde ». Lors de la célébration des quatre ans de son parti, il a fermement assumé ces propos, déclarant qu’on ne pouvait « construire un pays sur la haine et la vengeance ». Si l’intention affichée est l’apaisement national, cette position est perçue par le noyau dur de Pastef comme une tentative de diluer l’exigence de justice pour les victimes des troubles politiques passés, le cœur de leur combat historique.

Les « vérités » avancées par le ministre dérangent Pastef car elles remettent en question la légitimité exclusive du mouvement. En clamant « Ass moy Diomaye, Diomaye moy Ass » et en insistant sur le rôle des « légitimités secondaires » dans la victoire, le ministre revendique une part significative du pouvoir et une indépendance d’esprit mal tolérée par les patriotes. Il souligne qu’il ne faut pas « minimiser » ces alliés, une déclaration lue comme une mise en garde contre l’hégémonie de Pastef dans la gouvernance, suscitant des soupçons de vouloir instaurer un contre-poids au sein de la coalition présidentielle.

Ces propos ont immédiatement attiré les nombreuses critiques des cadres et militants de Pastef. La ligne de démarcation est clairement tracée par des responsables comme Bassirou Kébé, qui distingue entre la « réconciliation nationale » (concept rejeté car inapplicable à un pays sans guerre civile) et la « cohésion entre Sénégalais » prônée par le Président Bassirou Diomaye Faye. L’exigence de Kébé est que « la justice fasse son travail » sans renoncer à l’État de droit, marquant une divergence fondamentale avec l’appel de Abdourahmane Diouf au « pardon ».

L’une des critiques les plus acerbes est venue de Waly Diouf Bodiang, membre fondateur de Pastef, qui a ciblé sans le nommer le ministre pour « l’outrecuidance » de vouloir « récupérer le combat des autres ». Ces figures estiment que ceux qui ont « préféré esquiver Macky » n’ont pas la légitimité pour donner des leçons ou s’installer confortablement dans une vision qui ne partage pas l’éthos de lutte et de sacrifice du parti.

C’est dans ce contexte tendu que le Dr Abdourahmane Diouf est fortement soupçonné de vouloir diviser le duo Diomaye-Sonko. En se positionnant comme un acteur incontournable et en attirant la lumière médiatique sur ses propres revendications politiques, certains patriotes y voient une stratégie visant à fragiliser le couple exécutif, dont la cohésion est jugée essentielle pour la réussite du projet de rupture. Ces rumeurs de divergence sont cependant fermement démenties par des cadres de Pastef qui rappellent que les deux hommes sont unis par un « contexte de lutte, de sacrifices et d’espérance nationale ».

La question de son avenir avec le parti au pouvoir revient avec une insistance croissante. Malgré les attaques, Dr Abdourahmane Diouf réaffirme sa loyauté au Chef de l’État et a pris soin de rendre hommage au Président Faye pour avoir envoyé un ministre-conseiller le représenter, un geste interprété comme un signe de confiance.

Toutefois, en assumant pleinement sa « liberté de pensée » et en refusant de « céder à la polémique », Abdourahmane Diouf force la main de la coalition. Il met en lumière une sensibilité interne sur la manière de solder les blessures du passé et de gérer la cohabitation entre les forces historiques du Pastef et les alliés de la dernière heure qui ont rallié la candidature de Diomaye.

Cette situation place le Président Bassirou Diomaye Faye face à un dilemme : maintenir un ministre qui apporte de la pluralité mais dont les propos contredisent la ligne de pensé de Pastef, ou le désavouer au risque de fragiliser sa coalition et d’alimenter les critiques sur une potentielle purge ou une intolérance aux voix discordantes.

Si Abdourahmane Diouf s’est posé en artisan de la paix, il est ironiquement devenu le catalyseur d’une tension politique qui expose les frictions entre l’idéal de concorde et l’impératif de justice au sein de la nouvelle majorité sénégalaise.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn