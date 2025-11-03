Cheikh Oumar Diagne traîne en justice Azoura Fall

L’ancien directeur des Moyens généraux de la présidence de la République, par ailleurs secrétaire général du Rassemblement pour la vérité/And ci Dëgg, a traîné en justice le militant de Pastef, Azoura Fall, selon des informations exclusives de Seneweb. Cheikh Oumar Diagne a déposé une plainte contre cet influenceur sur la table du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

Assane Guèye, alias Azoura Fall, aurait proféré des propos injurieux à l’endroit du plaignant. Le chef du parquet a confié l’enquête aux gendarmes de la brigade de recherches de Faidherbe.

C’est dans ce cadre que le professeur Cheikh Oumar Diagne est convoqué par les enquêteurs de la BR de Faidherbe, ce mardi 4 novembre 2025, à 10 h, pour son audition.

Source : Seneweb