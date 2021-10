Abidjan : Un ‘’brouteur’’ escroque et filme une européenne nue, elle se suicide en France

Un jeune ivoirien répondant aux initiales de D.M. et résidant dans la commune de Yopougon est dans de beaux draps. Cet arnaqueur passé maitre dans l’art du chantage a menacé de publier les vidéos osées et les images de sa ‘’dulcinée’’ V.M., une Européenne qui s’est, finalement, suicidée dans son pays.

Le ‘’brouteur’’ (arnaqueur) D.M., résidant dans la commune de Yopougon, a été récemment conduit devant le parquet où il pourrait être poursuivi pour usurpation frauduleuse d’éléments d’identification de personne physique, menaces de publication d’images à caractère sexuel, escroquerie par le biais d’un système d’information et homicide involontaire.

En effet, à cause de ses agissements, sa ‘’dulcinée’’ V.M., une Européenne qu’il a rencontrée sur le réseau social Tik Tok s’est suicidée dans son pays. Il l’a escroquée, ruinée et menacée de balancer ses vidéos osées et ses images salaces sur les réseaux sociaux. Une pratique bien prisée par les ‘’brouteurs’’, ces arnaqueurs qui pullulent sur les réseaux sociaux.

A en croire Soir Info qui rapporte les faits, D.M., un désœuvré résidant dans la grande commune de Yopougon, décide de se jeter dans le ‘’broutage’’. Il se fait passer pour David Lefèbre et rencontre l’Européenne V.M. en quête d’un homme sur le réseau social Tik Tok. Nanti de la connaissance de la culture de la plupart des pays européens, il fait croire à V.M. qu’elle correspond à son profil de femme, qu’il recherchait depuis belle lurette. C’est ainsi qu’il réussit à la prendre à son miroir aux alouettes. Il fait des propositions indécentes à l’Européenne qui finit par craquer. Tous leurs faits et gestes intimes sont filmés et conservés.

David Lefèbre n’en demandait pas mieux. Il détient désormais un instrument de chantage. Il menace de publier les images. V.M. ne peut accepter que ses photos osées soient vues par ses proches. Elle accepte, dans un premier temps, en versant de l’argent à David Lefèbre. Mais ce dernier revient plus tard à la charge avec des montants plus importants. L’Européenne accepte en vidant son compte pour éviter la honte. Et comme si cela ne suffisait pas, le jeune ‘’brouteur’’ ivoirien revient à la charge, menaçant de balancer les vidéos et images de l’Européenne. Cette dernière contracte plusieurs prêts auprès de certains proches.

En fin de compte, ne pouvant plus faire face aux pressions psychologiques et financières, elle prend une décision extrême : se suicider. Et elle se donne effectivement la mort.

Mais bien avant de passer à l'acte, elle explique tout dans une lettre. La police de son pays ouvre une enquête qui la conduit vers la Côte d'Ivoire. C'est alors que la direction de l'informatique et des traces technologiques (DITT) est saisie. L'affaire est confiée à la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC). Ses investigations, avec l'appui du Laboratoire de criminalistique numérique (LCN), conduisent à D.M. résidant dans la commune de Yopougon, dont le train de vie a considérablement changé.