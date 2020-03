Absent lors des audiences : Abdoul Mbaye donne ses raisons…

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le chef de l’État a reçu l’opposition et les anciens Premiers ministres à l’exception d’Abdoul Mbaye.

Le Président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (Act) a décidé de ne pas se rendre au Palais préférant envoyer une correspondance à Macky Sall pour lui donner des conseils dans la riposte contre le Coronavirus.

Il donne ses raisons : «J’ai été annoncé au Palais par la presse, et donc non pas invité mais convoqué. J’ai choisi de ne pas m’y rendre car, pour ce qui me concerne, je me place dans une logique qui met l’efficacité avant l’apparat, et en particulier dans un contexte d’une telle gravité et où les autorités elles-mêmes appellent à une réduction maximale des contacts sociaux», a-t-il confié dans les colonnes du journal Enquête.

Selon Abdoul Mbaye, il pensait que le président de la République allait appeler avant tout à des propositions et non en priorité à des audiences.