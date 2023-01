Accaparement des terres : Saly laisse éclater sa colère

La colère gronde sur la cité balnéaire : parpaings sur la chaussée, pneus brûlés et cris des manifestants. C’est le décor à Saly Portudal, sous la pression foncière des promoteurs immobiliers et des particuliers fortunés. Hier, les populations de la commune de Saly, regroupées au sein du collectif pour la sauvegarde et la défense des intérêts de Saly, veulent préserver ce qui reste de la forêt de leur ville. Cet espace vert, jadis estimé à 577 ha, est en train de se rétrécir comme peau de chagrin du fait de parcelles attribuées à des tiers.

Pour mettre fin à cette pratique, ce collectif a donné le ton hier à certains attributaires, qui ont déjà commencé à construire des fondations pour leurs parcelles. Il a tenu une manifestation, hier dans la matinée, où il a bloqué la circulation avec des pierres, des troncs d’arbres, mais également avec des pneus qu’il a brûlés. Seydou Abdoul Diop, porte-parole du Collectif pour la sauvegarde et la défense des intérêts de Saly, explique les raisons de leur colère : «Nous manifestons aujourd’hui (hier), parce qu’il y a des personnes et des institutions avec des desseins inavoués qui sont en train de vandaliser nos terres. Donc comme vous pouvez le constater, il y a un crime environnemental et un crime foncier qui sont en train de se faire ici à Saly. La paix a trop perduré, nous sommes restés passifs trop longtemps, et aujourd’hui (hier), toute la population de Saly a dit non, niet, c’est fini ! Nous ne laisserons personne, je dis bien personne, s’accaparer de nos terres, voler nos ressources, les piller et aller dormir tranquillement chez eux. Ça c’est fini !»

La zone concernée se situe à l’entrée de Saly. C’est la forêt qui fait face à la banque. C’est une bande de terre qui a été gérée par la Sapco. Toutefois, le porte-parole a précisé que cette société a été dessaisie depuis 2012 par l’Etat du Sénégal par arrêté pris par le ministre de l’Economie et des finances. Lire la suite en cliquant ICI