Accident mortel à Allou Kagne : Le ministère des transports réagit !

Le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement est revenu sur les causes de l’accident survenu à Alou Kagne et qui a fait 16 morts et plusieurs blessés. Dans un communiqué parvenu à Xibaaru, il rappelle aux conducteurs l’obligation de respecter strictement les dispositions du code de la toute et invite tous les usagers à la vigilance, à la prudence et à des comportements plus responsables afin de rendre nos routes moins mortelle.