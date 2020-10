On en sait un peut plus sur l’accident mortel survenu entre Pout et Thiès. Selon les informations de Libération online, le bus, qui est entré en collision avec un camion frigorifique à hauteur de « Allou Kagne », provenait de Dakar. Il était en partance pour Saint-Louis. Les premiers éléments de l’enquête révèlent que le chauffeur du camion, venu de Rosso, a tenté de doubler en troisième position avant de faire face au bus qui a tenté de l’éviter. En plus des 16 morts, une source proche de l’enquête fait état d’au moins 30 blessés dont certains dans un état très grave.