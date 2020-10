Accident sur l’axe Fatick-Kaolack : Les irrégularités révélées par l’enquête du ministère des Transports

Un accident corporel de la circulation est survenu le vendredi 16 octobre 2020 , vers 08h45mn, sur la RN1 à hauteur de Gamboul Thiongou, impliquant un véhicule particulier immatriculé TH3725H de marque Toyota Corrola et un camion semi-remorque malien immatriculé BF2641MD et AH0476MD. Il y a eu cinq morts et un blessé grave évacué à l’hôpital régional de Kaolack. Le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement présente ses condoléances aux familles des victimes.