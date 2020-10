Accusations contre le Ministre Abdoulaye Daouda Diallo : Quelle vacherie !

Le Ministre Abdoulaye Daouda Diallo a bonne presse. Il est une personnalité respectée et respectable qui n’est pas dans des deals et qui a toujours le courage de ses idées. Aujourd’hui, son seul souci , c’est d’accompagner la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall pour un Sénégal Émergent .Et, c’est ça sa préoccupation de tous les jours. Comme son mentor Macky,lui, est dans le temps de l’action, de l’action utile. Formé à la bonne école( il est un Énarque émérite), il ne se rabaissera jamais à ce bas niveau pour répondre aux turpitudes de ce nigaud Khouma. L’on sait pertinemment qu’il agit sous ordre de couards qui refusent de s’affirmer sur l’arène politique. ADD est un adepte de la politique de haute altitude contrairement à ses adversaires tapis dans l’ombre et qui guettent la moindre occasion pour ternir son image si lisse. Mais, qu’ils sachent que ce sera peine perdue !