Accident vers Ndoulo : La réaction de Khalifa Sall

Neuf (9) morts et plusieurs blessés, c’est le bilan qui a été dénombré lors de l’accident survenu, hier, entre Ndoulo et Khourou Mbacké. En réaction à ce drame, Khalifa Ababacar Sall a invité les autorités à prendre les mesures idoines pour le bien des personnes. Le président du parti Taxawu Sénégal a présenté ses condoléances aux familles de victimes et a souhaité une bonne guérison aux blessés.

« Les routes ne doivent plus être le cimetière de nos compatriotes. Le tragique accident survenu entre Ndoulo et Khourou Mbacké, qui a coûté la vie à 8 personnes, souligne l’urgence pour les autorités de prendre des mesures drastiques pour assurer une sécurité routière efficace. En ces moments de douleur, je prie pour les disparus, présente mes sincères condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il est de notre devoir à tous de faire preuve de responsabilité pour préserver la vie des sénégalais », a-t-il écrit sur sa page Facebook.