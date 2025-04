Accusations de Thierno Lo : Mountaga Sy se défend

Directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), Mountaga Sy, est sorti de son silence pour réfuter vigoureusement les propos tenus par l’ancien ministre Thierno Lo. Ce dernier, dans une émission sur Sans Limites TV, avait affirmé que Mountaga Sy aurait quitté clandestinement le Sénégal, insinuant qu’il serait en fuite.

Contacté par Le Témoin, Mountaga Sy a dénoncé ce qu’il qualifie de diffamation gratuite : «Je m’insurge avec la dernière énergie contre les propos de Thierno Lo. Me présenter comme un fugitif est une atteinte grave à mon honneur et à ma dignité.»

Le prédécesseur de Waly Diouf Bodian a tenu à rappeler qu’un fugitif est un hors-la-loi, ce qu’il n’est pas, et qu’il vit actuellement à Dakar où il mène librement ses activités.

Très remonté, Mountaga Sy indique avoir fait appel à un huissier de justice pour constater officiellement sa présence dans la capitale sénégalaise.

« Thierno Lo est allé jusqu’à dire que je suis introuvable chez moi. Ce sont des mensonges éhontés. Ces propos sont faux, blessants, et portent atteinte non seulement à ma personne, mais aussi à ma famille, à mon épouse, à mes enfants, et à tous ceux qui me respectent», a-t-il martelé.

Il embraye : « Thierno Lo a le droit de critiquer mon passage à l’APIX ou au PAD. Mais il est inacceptable que des gens se permettent de salir la réputation d’autrui sur des plateaux télé. Ce climat de dénigrement permanent doit cesser.»

L’interlocuteur du journal n’écarte pas l’option judiciaire pour «laver son honneur».