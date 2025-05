Achats de véhicules pour les députés, cécité diplomatique et propagande (Par Alassane Kitane)

Achats de véhicules pour les députés, cécité diplomatique et propagande : Ces gens ne sont même pas capables d’être cohérents

Ça fait à peu près trois mois qu’Al Amine Lo, l’ancien SG du gouvernement, avec un air endeuillé, nous annonçait un rebasing du calcul du PIB et des sacrifices à consentir par tout le monde pour faire face au « désastre » laissé par Macky Sall. Ce même gouvernement, avec les mêmes personnages a fait signer à des syndicats une charte de stabilité pour faire face, dans un élan de sursaut national à ce désastre. Ce sont les mêmes personnages (car je trouve qu’on nous exécute une comédie) qui critiquaient l’augmentation de 700 000 fr octroyée aux députés en 2023 et qui a porté leur salaire à un peu plus de 2 millions.

Ces mêmes personnages viennent aujourd’hui, avec un calculateur certainement fabriqué par un scientifique populiste, nous faire croire qu’il y aura des économies. Il n’y aura aucune économie, c’est un budget déjà voté et sui sera consommé ! C’est en amont qu’il fallait régler le problème avec une baisse de ces indemnités et une réduction du budget de l’AN. Pourquoi on ne s’inspire pas du Burkina dont on regarde la télé ? Nous sommes des fonctionnaires, on nous doit des rappels, des promesses et nous attendons toujours. Pourtant malgré nos maigres moyens, nous faisons des sacrifices pour nous équiper. Pourquoi un député qui a un salaire de 1millions 350. 000 avant l’augmentation de 2023 ne pourrait pas faire un prêt de cinq ans pour acheter une voiture décente ?

C’est clair que c’est par démagogie et par populisme qu’ils avaient critiqué les décisions inopportunes de Macky dans ce domaine, car c’est aujourd’hui que c’est encore plus inopportun. Le patriotisme voudrait que dans un élan de sacrifice national, les députés de la majorité renoncent à une partie de cette indemnité. Mais Ils ne le feront jamais, car même s’ils parlent en révolutionnaires désintéressés, ils agissent en bourgeois tropicaux.

Et pour voiler leur inaptocratie et leurs reniements permanents, ils font de l’onanisme en matière de reddition des comptes pour calmer la vindicte populaire en l’occupant d’affaires judiciaires et de révélations exagérées par leur relais dans la presse. Ce n’est pas un hasard si Hitler, un des plus grands promoteurs de la propagande politique, disait de la presse qu’elle est une école pour adultes. L’image figée dans la « conscience » de la foule ou gravée, à force de répétitions, dans le cerveau de l’individu finit par produire une sorte de reddition mentale. Les esprits les plus robustes peuvent succomber à la permanence d’une théorie, à la récurrence d’une image dans l’opinion publique. Les propagandistes le savent tellement bien qu’ils s’empressent d’alimenter la presse d’informations confuses, incomplètes et foncièrement ambivalentes.

Ceux qui ont en mémoire l’affaire Karim Wade se rappellent que pratiquement chaque semaine les mêmes journaux relayaient la même information en boucle : « la mule de Karim interceptés à l’aéroport », « Karim chercherait à regagner Dakar en passant par Bissau »; « Palais dévalisé, moquettes volées », « compte de Singapour : la caverne d’Ali Baba », « Karim aurait rencontré Sarkozy à Paris », « Karim et Cheik Diallo, les détails d’une rencontre houleuse », etc. La presse a ses sources, elle fait ses recoupements, elle est professionnelle, mais entre deux vérités on peut placer une infinité de mensonges, d’informations sujettes à controverses ou d’approximations.

Mais le plus sournois, c’est la nature de l’information livrée et la façon de la livrer à la une du journal : très souvent il y a une opération de communication (inconsciente ou à dessein pour ne pas dire bénévole ou intéressée). Quand on met à la Une que le procureur accuse untel d’avoir détourné 50 milliards, c’est vrai, mais la façon de mettre l’information en médaillon influe sur la perception qu’en a le lecteur. Peut-être que le journaliste n’en est pour rien, mais celui qui livre l’information (source que le journaliste ne révélera jamais) sait ce qu’il vise. Ce qu’il vise détermine le choix de taire certains détails cruciaux et d’en exagérer d’autres.

La propagande la plus mensongère a besoin de reposer sur certaines vérités, car ce qui l’intéresse c’est la perception. La foule et l’opinion n’ont pas besoin de la vérité (les protocoles fastidieux et austères qui président à la découverte et à l’énoncé de la vérité répugnent à la mentalité de la foule), elles se nourrissent de perceptions. La perception a plus d’efficience que la vérité, car aucune vérité n’est à l’abri de la contestation, là où les perceptions sont des crédos (croyances), des dogmes pour une catégorie de personnes qui n’ont pas besoin de raisons, mais plutôt de convictions. Ce qui motive les adeptes de la perception, c’est l’auto confirmation.

C’est dans ce contexte brouillon que le PM s’agite dans la sous-région en tentant de séduire les pays de l’AES. Alors que la CEDEAO est toujours en pourparlers avec les pays de l’AES, le PM veut se proposer en leader panafricaniste en allant faire les yeux doux au putschiste du Burkina. Et puisqu’il y a toujours un avocat des errements du régime, quelle que soit son inaptitude, Monsieur Serigne Mbacké Ndiaye, nous propose une plaidoirie tellement maladroite qu’on se demande s’il n’enfonce pas le PM. Le raisonnement de ce monsieur est chatouillant, flamboyant et presque parfait, mais il renferme tellement de biais qu’on peut se demander s’il était vraiment sérieux en faisant une telle déclaration. Il dit que les États n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts. Mais SMN oublie que dans certaines relations internationales, c’est l’amitié qui est l’intérêt vital. C’est évident que les États-Unis peuvent avoir plus d’intérêt envers le marché chinois qu’envers celui anglais. Mais peut-on imaginer une seule fois les États-Unis sacrifier le lien historique qui les lie avec l’Angleterre aux intérêts économiques instables par essence ? Justement en parlant d’instabilité, SMN devrait savoir que la CEDEAO c’est le Sénégal et le Sénégal c’est la CEDEAO : on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. Il y a le conjoncturel et le structurel : ce n’est pas seulement valable en économie, ça l’est également en politique et, plus particulièrement, en diplomatie.

Fragiliser la CEDEAO pour prétendument rendre compétitif le port de Dakar, c’est une grosse illusion. Il faut d’abord signaler que gagner le Burkina pour le port et perdre la Côte-d’Ivoire seulement, je ne parle même pas de la CEDEAO, ce n’est assurément pas un bon commerce. Ensuite, il oublie de s’appliquer sa propre maxime : si les États n’ont que des intérêts et non des amis, le Burkina retournera dès la première occasion vers la Côte d’Ivoire car ce port lui est géographiquement plus proche. Monsieur SMN oublie que c’est à partir de la crise politique en Côte d’Ivoire que le port de Dakar a commencé à attirer les Maliens. Mais au-delà de toutes ces considérations historiques ou géographiques, il y a d’autres paramètres qui entrent en jeu dans la compétitivité d’un port : il y a la qualité des services notamment en termes de logistique et de prestations connexes. Les infrastructures de dernière génération doivent être la locomotive du PAD qui devrait également rendre sa gestion plus professionnelle. Un port ce n’est pas seulement pour le marché étranger : exportons beaucoup et nous verrons comment notre port deviendra dynamique.

La force et le destin du Sénégal résident dans une CEDEAO plus intégrée et locomotive de l’intégration africaine. Le Sénégal a potentiellement beaucoup de choses à exporter dans la sous-région, il faut travailler à faire de ce pays un hub commercial et industriel si nous voulons que notre port rivalise avec les plus grands d’Afrique. SMN doit avoir un bon cœur, c’est le moins que l’on puisse dire pour un homme qui a soutenu Wade, puis Macky et Sonko sur certains sujets. Il doit être un grand patriote au point de comprendre aussi facilement les enjeux nationaux et de sacrifier son appartenance politique aussi souvent. La république lui doit certainement des honneurs.

Alassane K. KITANE