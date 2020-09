Adama Diaw Fara : « Macky Sall, une tournée économique et non politique »

Ce week-end va marquer le démarrage d’une visite dans le sine Saloum, du 19 au 20 septembre, de la part du Président de la République, Macky Sall.

Une tournée économique aux allures politiques selon certains experts en communication ou même frange de l’opposition et de la population.

Après sa première tournée en 2018 entre les régions de Kolda, Ziguinchor et de Sedhiou puis vers Louga et Saint-Louis dans la même année, l’état des lieux semblait plutôt mieux approprié mais en gouvernance pas le temps d’avoir le temps me dira-t-on.

Macky est l’homme le plus renseigné du pays et ce choix d’aller dans le sine Saloum ne peut s’expliquer que par un besoin d’être encore plus proche des populations du bassin arachidier qui pour la plupart ont été touché par la covid 19.

Encourager les producteurs et professionnels du secteur semble être une stratégie payante car après tout, une population a toujours ce besoin d’être proche de ses gouvernants.

Une politique de rapprochement qui devrait faire du neuf sûrement sur l’opinion publique, éviter de politiser les sorties du Président de la République sera alors le plus grand service que ses sympathisants pourraient lui rendre en cette période d’inondations où la majeure partie de la population est encore sous les eaux.

Donc essayons de voir le bon côté des choses avec cette tournée économique, prenons ça comme une relance du secteur agricole et un nouveau souffle pour ses acteurs qui n’en demandent pas autant.

Décentraliser aussi ces activités dans d’autres régions du pays et d’autres secteurs serait parfait pour un équilibre d’un Sénégal vivant.

J’ose espérer qu’au sortir de cette tournée, qu’une politique de développement agricole puisse être le moteur même de notre développement en ces moments difficiles où même l’économie mondiale est dans le rouge.

Assister et participer à cette tournée est le devoir de tout citoyen peut importe sa coloration politique car il est temps d’aller au-delà de nos clivages politiciens et d’assumer nos rôles et ce, chacun dans son secteur dans le bien commun du Sénégal.

Adama Diaw Fara