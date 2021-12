Adama Faye envoie une lettre de contestation à Antoine Félix Diome

Le ministre de l’Intérieur récuse les couleurs et les symboles de la coalition Défar sa Ngox. Cela, à travers la lettre N°3378 du 01er décembre 2021. Suffisant pour que Adama Faye, plénipotentiaire national de la coalition conteste la décision.

« Monsieur le ministre de l’Intérieur, nous ne sommes pas surpris du contenu de votre lettre dans laquelle vous nous enlevez de force nos couleurs et nos symboles sans raisons objectives et sans bases juridiques valables. Dans cette dernière, vous insinuez que les couleurs et symboles de notre coalition Defar Sa Gokh ressemblent à ceux de votre coalition Benno Bokk Yakaar. En clair, vous signifiez que notre jaune soleil imite votre marron, que notre rouge bordeaux ressemble à votre beige et que notre mulet ailé ressemble à votre tête de cheval » écrit Adama faye dans la lettre de protestation.