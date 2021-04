Adama Gaye : « Il faut arrêter cette vente de nos blocs d’hydrocarbures »

J’invite la nation Sénégalaise à s’élever, comme un seul homme, contre la capture de ses hydrocarbures que va sceller la vente aux enchères des derniers blocs pétrogaziers en On-et-Off-Shore, c’est-à-dire au sol et sur mer. C’est ce que se prépare à faire Macky Sall en oubliant que la Constitution, adoptée par référendum en Mars 2016, dispose que les ressources naturelles appartiennent au peuple.

Un acte très grave, un crime anti-peuple, un assassinat d’un pays, c’est ce que signifie cette vente, dans des conditions lugubres, quand le marché mondial des hydrocarbures ne la justifie point, que les prix du pétrole et gaz, en raison d’une contraction de la demande mondiale, sont en backwardation (en recul) et que les vrais investisseurs attendent d’y voir plus clair avant de se lancer.

Seuls des bandits de la trempe de Frank Timis seront associés à cette arnaque dont la supervision est confiée à un escroc Camerounais chassé des USA pour ses délits criminels.